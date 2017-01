Mehr Gewalt zwischen Rockerbanden in Köln und Leverkusen

Nach Erkenntnissen der Ermittler haben führende Bandidos die Seite gewechselt und machen nun illegale Geschäfte mit den Hells Angels. Das bringe die bisherigen Machtverhältnisse durcheinander. Die Folge seien Schießereien und Schlägereien. Bandidos versuchten, Gebiete zurückzugewinnen. Für die Rockerbanden gehe es um Einnahmen aus illegalen Geschäften mit Drogen, Prostitution und Waffenhandel.

Bei einer Razzia am Dienstag (10.01.2017) hatte die Polizei insgesamt acht mutmaßliche Bandidos angetroffen. Mit der Razzia wollte die Polizei den Rockern und ihren Anhängern klar machen, dass sie die Szene im Auge hat.

Machtkämpfe zwischen Rockerbanden

Schüsse auf einen Treffpunkt der Rockergruppe Hells Angels am Dienstagmorgen (10.01.2017) im Kölner Stadtteil Holweide waren der Grund für die Razzia in Rocker-Treffpunkten . In den vergangenen Tagen wurde auch auf einen Treffpunkt der Bandidos im Kölner Stadtteil Kalk geschossen. Die Polizei fand die Einschüsse zufällig am Mittwoch. Bei den Schießereien mitten in Wohngebieten wurde niemand verletzt.

Einschusslöcher

Die Polizei war auch im vergangenen Jahr massiv gegen eine Gruppe von Hells Angels im Rheinland vorgegangen. Sie beschlagnahmte Drogen und nahm zwölf mutmaßliche Anhänger der Hells Angels fest.

Das Innenministerium hatte viele Rocker-Vereine in der Vergangenheit verboten, darunter auch die Hells Angels in Köln. Nach Erkenntnissen der Polizei gründen Rocker trotzdem weiter neue Gruppen, ohne offiziell als Verein aufzutreten.