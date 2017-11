Armin Laschet: Das werden anstrengende Wochen

WDR: Wie haben Sie den Ausstieg der FDP denn gestern Abend erlebt?

Armin Laschet: Wir sahen, dass die FDP-Verhandler vor die Tür gingen und haben dann - alle anderen - vor dem Fernseher verfolgt, was die Erklärung war, weil zu diesem Zeitpunkt wir sehr, sehr nah bei einer Einigung waren, wir ganz komplizierte Themen, wie beispielsweise die Migrationspolitik, auch die Energiepolitik, auch viele sozialpolitische Fragen fast zu einem Konsens gebracht haben und deshalb war das für alle überraschend.

WDR: Das heißt, Christian Lindner und Herr Kubicki haben ihr Sakko genommen und sind einfach rausgegangen und haben mit Ihnen vorher gar nicht geredet?

Laschet: Nein, also nicht nur die beiden, sondern die gesamte Delegation der FDP hat sich versammelt, was ihr gutes Recht ist, und hat dann draußen erklärt, dass sie in eine Regierung nicht eintreten wird.

WDR: Haben Sie eine Erklärung, was dann am Ende ausschlaggebend war, was wirklich der Punkt war?

Laschet: Nein, das kann ich mir nicht erklären, weil auch für die FDP wichtige Punkte verhandelt worden sind. Wir hätten beispielsweise eine deutliche Reduktion des Solidaritätszuschlags in dieser Wahlperiode noch erreicht und in vielen anderen Themen, die wichtig waren, wäre auch ein Konsens möglich gewesen. Das waren anstrengende vier Wochen, aber, dass es so endet, hat mich jedenfalls überrascht und die große Schwierigkeit ist ja, dass jetzt Deutschland in eine wirkliche schwierige Situation hineinkommt. [...]

WDR: Minderheitsregierung steht auch zur Debatte, haben wir in Nordrhein-Westfalen Erfahrung mit unter Hannelore Kraft von 2010 bis 2012. Können Sie das empfehlen?

Laschet: Es werden jetzt viele Optionen betrachtet werden müssen, die Erfahrungen waren ja nicht ganz so toll in Nordrhein-Westfalen. Aber Deutschland braucht jedenfalls in dieser Lage in Europa eine Regierung. Die Vorschläge von Präsident Macron liegen auf dem Tisch, die brauchen eine Antwort. Wir erleben außenpolitische Krisen, also es ist ja nicht so, als wenn wir in einer Zeit leben würden, als wenn man sich so etwas erlauben könnte und deshalb ist das höchst bedauerlich, dass die Chance, gestern eine stabile Regierung zu bilden, leider nicht funktioniert hat.

WDR: Wie stabil ist denn eigentlich die Bundeskanzlerin? Ist die sehr angeschlagen?

Laschet: Na ja, nein, nach meinem Eindruck ist sie jetzt die, die auch in aller Ruhe und ich glaube auch in aller staatspolitischen Verantwortung auf diese Situation reagiert hat. Auf sie und den Bundespräsidenten kommt es jetzt an. Da kann man sich nur wünschen, dass diese beiden höchsten Staatsorgane jetzt in der Lage sind, Deutschland Stabilität zu verleihen und ihre Reaktion am gestrigen Abend habe ich auch so wahrgenommen, dass sie jetzt um ihre Verantwortung weiß.

WDR: Wenn es zu Neuwahlen kommt, tritt sie nochmal an?

Laschet: Das weiß ich nicht, aber Neuwahlen, wie sollen die kommen? Wir müssen jetzt erstmal eine Kanzlerwahl haben. Sie können gar nicht, verfassungsrechtlich, einfach Neuwahlen machen. Es wird jetzt zwei, drei Wahlgänge im Bundestag geben müssen und dann entscheidet der Bundespräsident, ob er den Minderheitskanzler im Amt lässt oder ob er Neuwahlen macht. Wenn man seine Interviews am gestrigen Tag gelesen hat, hat er sehr deutlich gemacht, dass er die Parteien eigentlich zur Verantwortung ruft und nicht einfach bereit ist, Neuwahlen auszurufen. [...]

Das Interview führte Sabine Heinrich.