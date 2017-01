Westpol: Wenn Sie hören, bespitzelt worden zu sein - Wie empfinden Sie das? Als persönlichen Angriff oder als Angriff auf den Staat?

Das ist natürlich in erster Linie ein persönlicher Angriff. Weil ich mich dadurch bedroht fühle und auch Angst haben muss um meine Person, aber auch um meine Angehörige. Aber als Landesbeamter hat man natürlich auch andere Bedenken: Was passiert hier gerade auf deutschem Boden? Ein deutscher Beamter wird von ausländischen Kräften auf deutschem Boden bespitzelt. Das kann ja nicht sein.

Westpol: Was hat sich für Sie jetzt geändert?

Seitdem kann ich weniger gut schlafen. Ich denke immer wieder nach: Was passiert jetzt? Ich bin sehr gern in die Türkei geflogen, weil ich da auch Verwandte und Freunde habe, mit denen ich gern zusammengekommen bin. Und jetzt wird es für mich erstmal nicht mehr möglich sein für die nächsten vielleicht zehn, zwanzig Jahre.

Westpol: Haben Sie auch Angst, dass Ihnen hier etwas passieren könnte?

Bis vor einem Monat hatte ich hier überhaupt keine Angst, habe mich total sicher und in Freiheit gefühlt. Aber seit einem Monat mache ich mir schon Gedanken und sehr große Sorgen. Was passiert, wenn die Öffentlichkeit erfährt, dass ich auf irgendeiner Liste bin? Was für ein Eindruck entsteht in der muslimischen, in der türkischen Community dann? Und wie werden sie dann auf meine Person reagieren, wie auch auf meine Angehörigen?

Westpol: Wie bewerten Sie den Umgang der Behörden mit dem Vorfall?

Das reicht mir persönlich definitiv nicht. Das ist ja ein Skandal, der nicht nur meine Person betrifft, sondern auch sehr viele andere Menschen, auch mindestens vier weitere Lehrer. Und es kann nicht sein, dass Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt wurde, zumal ja auf solchen Listen die Namen der Denunzianten stehen.

Seit einem Monat bewegt sich die Politik sehr wenig. Und das, was wir bekommen, ist im Grunde nur eine Gefährdetenansprache.