Wie wird man Ministerpräsident?

Polit-Skandal um den "Heide-Mörder"

Außerhalb NRWs kam es einmal zu einem spektakulären Showdown im Landtag von Schleswig-Holstein: Die als sicher geltende Kandidatin für das Ministerpräsidentenamt, Heide Simonis (SPD), scheiterte 2005 an der Stimme eines Abweichlers aus ihrer eigenen Partei. Ganze vier Wahlgänge lang kämpfte Simonis damals, am Ende musste sie den Posten ihrem Gegenkandidaten der CDU, Peter Harry Carstensen, überlassen. Der bis heute unbekannte Abweichler ging als "Heide-Mörder " in die politische Geschichte ein.

Sollte Laschet die Wahl gewinnen, wird er ab sofort in oberster Instanz für die Geschicke des Landes zuständig sein. Erst dann ist die bisherige Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) aus ihrem Amt entlassen. Im Anschluss an die Wahl ist ein Empfang des neuen Landtagspräsidenten in der Bürgerhalle geplant. Am Freitag, 30. Juni 2017, wird dann der neu gewählte Ministerpräsident und das neue Landeskabinett vereidigt.