Gesichtserkennung (vorerst) nicht in NRW

Laut Koalitionsvertrag zwischen CDU und FDP soll die Videoüberwachung in NRW ausgeweitet werden - und künftig auch präventiv an öffentlich zugängigen Orten erlaubt sein, wenn es dort Anhaltspunkte für Straftaten gibt. Art und Umfang einer Videoüberwachung sind im Polizeigesetz NRW geregelt. Demach dürfen derzeit nur öffentlich zugängliche Orte überwacht werden, "an denen wiederholt Straftaten begangen wurden und deren Beschaffenheit die Begehung von Straftaten begünstigt" . Bei dem überwachten Ort muss es sich also um einen Brennpunkt schwerer Straftaten handeln.

Sieben Städte in NRW betroffen

Die Videoüberwachung in NRW wird derzeit in den Altstädten von Mönchengladbach und Düsseldorf praktiziert, in Köln auf den Ringen und dem Bahnhofsvorplatz, sowie in Aachen, Duisburg, Essen und Dortmund.