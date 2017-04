Polizei: Dutzende "verrufene Orte" in NRW

Rund zwei Dutzend Straßen und Plätze in NRW gelten nach Einschätzung der Polizei als gefährlich. Das geht aus einer am Mittwoch (19.04.2017) veröffentlichten Antwort des NRW-Innenministeriums auf eine CDU -Anfrage hervor.

Laut NRW-Polizeigesetz ist ein sogenannter verrufener Ort einer, an dem sich häufig Straftäter aufhalten sowie Menschen, die gegen das Aufenthaltsrecht verstoßen. Dort erlaubt es das Gesetz den Beamten, anlassunabhängig die Identität von dort anwesenden Personen zu kontrollieren.

Spitzenreiter mit 13 Örtlichkeiten ist Köln

Für Köln werden 13 solcher Orte genannt - das ist NRW-Rekord. Wo sich diese befinden, wollte die Kölner Polizei gegenüber dem WDR am Donnerstag (20.04.2017) nicht benennen. Eine Entscheidung über eine mögliche Veröffentlichung sei noch nicht gefallen. " Wir wollen keine Ortsteile stigmatisieren ", sagte Polizeisprecher Christoph Gilles. Die Einstufung als verrufener Ort bedeute nicht, dass es sich dabei um einen Kriminalitätsschwerpunkt handele.

Manche Örtlichkeiten würden zudem nur zu bestimmten Tagen oder Zeiten als " verrufen " eingestuft, sagte Sprecher Gilles. Als Kriterien dafür nannte er statistische Häufungen von Vorfällen sowie gewerbs- und bandenmäßige Strukturen wie zum Beispiel regelmäßiger Drogenhandel und Treffpunkte von Taschendieben. " Die Kontrollen orientieren sich am Prinzip der Verhältnismässigkeit. " Anwohner, Taxifahrer und Zulieferer seien davon nicht betroffen.

Nicht öffentlich zugängliche Häuser im Kreis Recklinghausen

Die zweithöchste Anzahl an als gefährlich eingestuften Orten meldete die Kreispolizeibehörde Recklinghausen. In der Zeit zwischen 2010 und 2016 war es nur ein Ort, bis 2017 stuften die Beamten sechs Orte zumindest vorübergehend als " verrufen " ein. "Es handelte sich um größere Wohngebäude in Marl, Bottrop und Recklinghausen, in denen Personen gemeldet waren, die wegen bundesweit begangener Straftaten gesucht wurden", sagte Sprecher Michael Franz dem WDR. Diese Häuser seien aber nicht öffentlich zugänglich.

Die Kreispolizeibehörden Borken, Dortmund, Düsseldorf, Essen, Hagen, Wuppertal, Siegen und Aachen meldeten für den Zeitraum zwischen Dezember 2010 und März 2017 zeitweise jeweils eine oder zwei als gefährlich eingestufte Örtlichkeiten.

Ministerium: Verrufene Orte keine No-Go-Areas

Das NRW-Innenministerium wies laut eines Presseberichtes darauf hin, die Einordnung eines Ortes als " verrufen " oder " gefährlich " diene allein der leichteren Identitätsfeststellung durch die Polizei. Es handele sich dabei keineswegs um sogenannte No-Go-Areas – diese gebe es in NRW nicht.

