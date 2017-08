Vier politische Persönlichkeiten erhalten Verdienstorden des Landes

Ministerpräsident Armin Laschet hat am Mittwoch (23.08.20177) vier besondere Persönlichkeiten mit dem Verdienstorden des Landes ausgezeichnet. In einer Feierstunde in der Düsseldorfer Staatskanzlei würdigte er den Einsatz und die Leistungen von Kurt Biedenkopf ( CDU ), Gerhart Baum ( FDP ), Birgit Fischer ( SPD ) und Reiner Priggen (Grüne).

" Es kommt ganz entscheidend darauf an, dass unser Land von Menschen getragen und vorangebracht wird, die sich mit vollem Elan für die Demokratie einsetzen ", sagte Laschet. " Vier Menschen, die an der Erfolgsgeschichte von Demokratie und offener Gesellschaft in Nordrhein-Westfalen und Deutschland einen großen Anteil haben – und das seit Jahrzehnten. "

In 31 Jahren 1.500 Bürgerinnen und Bürger geehrt

Kurt Biedenkopf wirkte viele Jahre in NRW, bevor er in Sachsen Ministerpräsident wurde. Gerhart Baum war Innenminister unter Willy Brandt und engagiert sich bis heute für Freiheitsrechte und wurde von Heinrich Böll " der beste Innenminister, den wir je hatten " genannt. Birgit Fischer war für die SPD Familien- und Gesundheitsministerin in NRW. Reiner Priggen aus Aachen ist ein Grüner der ersten Stunde, der immer noch in NRW wirkt.

Der Verdienstorden des Landes wurde im März 1986 zum 40. Geburtstages des Landes gestiftet. Seitdem haben etwa 1.500 Bürgerinnen und Bürger den Orden erhalten. " Angesichts der Tatsache, dass rund 18 Millionen Menschen in Nordrhein-Westfalen leben, ist das eine eher kleine Zahl. Das zeigt deutlich, dass der Landesverdienstorden eine ganz besondere und eine sehr seltene Auszeichnung ist ", sagte Laschet.

