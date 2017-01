NRW ist gegen zentralisierten Verfassungsschutz

Offenbar auch Reaktion auf Fall Amri

Der Bundesminister legt seine Pläne zwei Wochen nach dem Anschlag eines mutmaßlichen Islamisten auf einen Berliner Weihnachtsmarkt vor. Die Sicherheitsbehörden in NRW stehen seit dem Attentat mit zwölf Toten in der Kritik.

Der mutmaßliche Attentäter Anis Amri hatte in NRW und in Berlin gelebt und war den Behörden bekannt. Der Tunesier war wenige Tage nach dem Anschlag in Mailand in eine Polizeikontrolle geraten und erschossen worden.

Stand: 02.01.2017, 21:32