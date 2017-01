Landesverdienstorden: Jenny Jürgens und Ranga Yogeshwar geehrt

Jenny Jürgens engagiert sich für Schwache

NRW -Ministerpräsidentin Hannelore Kraft vergibt am Mittwoch (18.01.2017) im Museum Kunstpalast in Düsseldorf den Verdienstorden des Landes NRW. 26 Bürger werden geehrt. Ausgezeichnet werden unter anderem Wissenschaftsmoderator Ranga Yogeshwar für sein Engagement gegen Rassismus und Diskriminierung und die Schauspielerin Jenny Jürgens für ihr Projekt "Herzwerk", das sich um alte Menschen in Armut kümmert.

Leonard Lansink ist in der Krebshilfe aktiv

Zu den neuen Ordensträgern gehören außerdem der SPD -Politiker Christoph Zöpel, der unter anderem für seine Erfolge beim Strukturwandel im Ruhrgebiet ausgezeichnet wird, der Schauspieler und "Wilsberg"-Darsteller Leonard Lansink für seinen Einsatz in der Krebshilfe, der Kabarettist Ludger Stratmann für die Förderung benachteiligter Kinder und der Wittener Möbelunternehmer Rolf Ostermann für seine Kinder- und Jugendförderung.

Bis heute knapp 1.500 Orden verliehen

Der Orden wird seit über 30 Jahren für außerordentliche Verdienste um die Allgemeinheit verliehen. Er wurde im März 1986 wegen des 40. Geburtstags des Landes gestiftet. Die Zahl der Orden ist auf insgesamt 2.500 begrenzt. Seit seinem Bestehen wurden bereits knapp 1.500 Frauen und Männer ausgezeichnet.

