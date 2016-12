NPD darf an Silvester nicht in Köln demonstrieren

Kölns Polizeipräsident Jürgen Mathies hat am Dienstag (27.12.2016) die für Silvester angemeldete Versammlung der NPD verboten. Er begründete dies mit " schwerwiegenden Gefahren für die öffentliche Sicherheit ". Zu den Details will sich Mathies am Mittwoch (28.12.2016) in der Pressekonferenz von Stadt, Polizei Köln und Bundespolizei zum Silvestereinsatz äußern.

Die Demonstration war von einer Privatperson angemeldet worden und sollte zwischen 22.00 Uhr und 4.00 Uhr auf der Domplatte stattfinden. Die Initiative " Köln gegen Rechts " kündigte daraufhin an, falls die Demo stattfinden sollte, " werden wir nicht tatenlos zusehen, wie Nazis am 31.12. das Bild in der Kölner Innenstadt bestimmen ". Offenbar gehe es der NPD darum, die Anwesenheit der nationalen und internationalen Presse auszunutzen und die Silvesterübergriffe vom vergangenen Jahr erneut zu instrumentalisieren.

In Köln war es in der zurückliegenden Silvesternacht rund um den Hauptbahnhof zu chaotischen Zuständen und vielen Straftaten gekommen. Entfesselte Männergruppen bedrängten und bestahlen Frauen. Zeugen beschrieben die Täter als arabisch und nordafrikanisch. Wie sich herausstellte, waren viele Flüchtlinge darunter. Köln geriet danach weltweit in die Schlagzeilen.