Syrische Pässe gegen Extragebühr - Hinweise aus Aachen

Haben Mitarbeiter der syrischen Botschaft in Deutschland Pässe ausgestellt, ohne die Identität der Antragsteller zu prüfen? Hinweise darauf kommen nach WDR-Informationen aus Aachen.

Ein Sprecher des NRW-Innenministeriums sagte dem WDR am Samstag (28.01.2017), in der Städteregion Aachen seien mehrere gleichlautende Äußerungen bei den Ausländerbehörden eingegangen. Demnach soll die syrische Botschaft in Berlin gegen eine Zusatzgebühr in Höhe von 150 Euro einen Pass ausgestellt haben, ohne dass die Staatsangehörigkeit überprüft wurde. Üblich ist eine Gebühr in Höhe von 380 Euro. Die "Berliner Zeitung" hatte berichtet, dass die Berliner Generalstaatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren eingeleitet habe. Die Behörde äußerte sich bisher nicht zu dem Bericht.

Hinweise werden geklärt

Laut NRW-Innenministerium sind die Hinweise an das Bundesinnenministerium weitergeleitet worden. Deren Vertreter müssten gemeinsam mit dem Auswärtigen Amt die Botschaft mit den Äußerungen konfrontieren und den Sachverhalt klären, sagte der Sprecher des Landesinnenministeriums in Düsseldorf.

In Aachen war Mitte Januar ein Asylbewerber mit neun Identitäten festgenommen worden. Bei der Razzia in einem Wettbüro und einer benachbarten Straße kontrollierten die Beamten mehr als 60 Personen. Die zuständigen Behörden in Aachen äußerten sich bisher nicht auf WDR-Anfragen.