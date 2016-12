158 Suizidvorfälle in NRW-Flüchtlingsunterkünften

In NRW -Flüchtlingsunterkünften haben sich zehn Asylbewerber während der vergangenen zwei Jahre das Leben genommen. Zugleich wurden von den Behörden in diesem Zeitraum 148 unvollendete Suizidversuche registriert, wie NRW-Innenminister Ralf Jäger (SPD) am Donnerstag (22.12.2016) dem Landtag in Düsseldorf mitteilte.