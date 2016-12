Finanznot: NRW-Städtetag fordert mehr Geld vom Land

Der Städtetag NRW beklagt die Finanzschwäche vieler Städte - und fordert mehr Geld vom Land. "In nahezu allen kommunalen Bereichen fehlt den Städten in Nordrhein-Westfalen das Geld für nötige Investitionen" , sagte der Vorsitzende des kommunalen Spitzenverbandes, der Bielefelder Oberbürgermeister Pit Clausen ( SPD ), am Freitag (30.12.2016). Die Kommunen müssten finanziell besser ausgestattet werden.

Schlechter Start ins neue Jahr

Clausen zeichnete ein düsteres Bild der kommunalen Kassenlage. "Die Städte in Nordrhein-Westfalen werden mit einer weiterhin schwierigen Finanzlage ins neue Jahr starten" , sagte er. Steigende Steuereinnahmen, die gute Konjunktur und niedrige Zinsen änderten daran wenig. Trotz großer eigener Anstrengungen und Hilfen von Bund und Land geben viele Kommunen demnach mehr Geld aus, als sie einnehmen.

Investitionen für viele Kommunen kaum möglich

Wie unterschiedlich die Kommunen investieren können, zeigt nach Städtetag-Angaben ein Vergleich: Während bayerische Kommunen 2015 im Durchschnitt rund 520 Euro je Einwohner aufbrachten, konnten nordrhein-westfälische Kommunen nur 170 Euro investieren. Die NRW -Kommunen erreichten damit nur etwa ein Drittel des bayerischen Niveaus, rechnet der Städtetag.

In dem Kommunalverband sind 39 NRW -Städte mit rund neun Millionen Einwohnern zusammengeschlossen.

Stand: 30.12.2016, 07:19