Armin Laschet zieht um

Umzug schon in den Herbstferien

Die Villa Horion, links dahinter das Landeshaus

Schon in den Herbstferien stehe der Umzug mit etwa 260 Mitarbeitern an, sagte Wiermer. Das neue Haus ist Laschet gut in Erinnerung. Es ist das so genannte Landeshaus am Rheinufer, gleich hinter der repräsentativen Villa Horion. Hier hatte Laschet von 2005 bis 2010 seinen Sitz als Familienminister in der Regierungszeit von Jürgen Rüttgers. Zuletzt war im Landeshaus das Gesundheitsministerium untergebracht.