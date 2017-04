Spielotheken: Gesichtsscanner kontrollieren Einlass

Datenschützer: System erfüllt entscheidende Bedingungen

Die Datenschutzbeauftragte NRW , die das "Face Check"-System vor der Installation bewertet hat, hält das System für "datenschutzkonform", da folgende Bedingungen erfüllt seien: Die Bilder werden nicht als Originale gespeichert, sondern so umgewandelt, dass nur die zur Erkennung relevanten biometrischen Merkmalsdaten vorhanden sind. Aus diesen lässt sich laut Hersteller das Originalbild nicht mehr rekonstruieren. Zudem sollen Aufnahmen nicht gesperrter Personen sofort wieder gelöscht werden. Auch dürfen die Daten nicht weiter ausgewertet oder an Dritte weitergegeben werden.

Übertragung auf andere Branchen derzeit eher unwahrscheinlich

Dass Gesichtsscanner in Zukunft flächendeckend auch in anderen Branchen zum Einsatz kommen, glaubt man bei der Datenschutzbeauftragten NRW nicht. " Das Besondere in diesem Fall ist, dass der Glücksspielstaatsvertrag Einlasskontrollen vorschreibt ", sagte Daniel Strunk, Sprecher der Landesdatenschutzbeauftragten. " Eine Übertragbarkeit der datenschutzrechtlichen Bewertung auf andere Branchen ist nicht ohne weiteres möglich. Hier müsste deshalb neu geprüft werden. "

Aber zumindest in Spielotheken dürfte das System bald zum Standard werden. Bis Ende des Jahres will Gauselmann auch den Rest seiner 82 Spielhallen in NRW damit ausrüsten. Und auch die Konkurrenz plane ähnliche Modelle, so Gauselmann-Sprecher Hoffmeister.

