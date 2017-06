Abschied von gestern - NRW-SPD wählt Groschek

Die nordrhein-westfälische SPD hat einen neuen Vorsitzenden. Mit 85,89 Prozent wählten die Delegierten eines außerordentlichen Landesparteitags am Samstag (10.06.2017) in Duisburg NRW-Verkehrsminister Michael Groschek an die Spitze. Der 60-Jährige aus Oberhausen folgt auf Noch-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft, die den mitgliederstärksten Landesverband der SPD zehn Jahre lang geführt hatte. Kraft nahm nicht am Parteitag teil.