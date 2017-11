WDR: Wenn Jamaika scheitert, gibt es Neuwahlen - oder regiert die SPD dann trotz aller Beteuerungen doch noch mit?

Groschek: Unser Wählerauftrag heißt Opposition. Wir werden nicht den Hilfssheriff in einer neuen Großen Koalition geben. Wenn Jamaika scheitert und Merkel keine Regierung hinbekommt, muss der Wähler entscheiden.

WDR: In Castrop-Rauxel berät die Parteibasis aus NRW am Samstag unter dem Motto "SPD erneuern". Täuscht der Eindruck, dass bisher kaum neue inhaltliche Ideen in der parteiinternen Debatte zu hören sind?

SPD-Landeschef Groschek lehnt Mitregieren im Bund derzeit ab

Groschek: Das ist falsch. Gerade die vielen neuen Parteimitglieder mischen sich ein und lassen sich nicht mehr abspeisen mit Betriebsunfall-Theorien und kleineren Korrekturen. Die NRW-SPD erarbeitet gerade dutzende Thesen für ein neues Leitbild. Die Sozialdemokratie wird nicht mehr durch Koalitionen gebeugt Politik machen.

WDR: Welche Inhalte sollen denn konkret erneuert werden?

Groschek: Ganz schnell müssen wir neu nachdenken über gute Arbeit. Es kann nicht sein, dass unter einem modernen Label qualifizierte Arbeitnehmer zu Hilfskräften entwertet werden. Die SPD muss auch Flagge zeigen gegen Altersarmut und verhindern, dass immer mehr Menschen nur Grundsicherung bekommen. Und wir müssen die Europapartei sein, die klarmacht, dass D-Mark-Nostalgie auf den Holzweg führt.

WDR: Sie waren als Minister in NRW für Wohnungsbau und Verkehr zuständig. Wo muss sich die SPD bei diesen Themen erneuern und korrigieren?

Groschek: Gerade in vielen Großstädten werden täglich Heimatlose produziert - durch teure Mieten, durch Luxus-Modernisierung und Gentrifizierung. Wir haben in NRW viel mehr Sozialwohnungen als andere Bundesländer gefördert - aber das war nur der erste Schritt. Eine Kommunalisierung im Wohnungsbau ist notwendig - und die Förderung von Genossenschaften. Wir müssen raus aus unseren Parteibüros und mehr soziale Bewegung werden, um uns um Alltagsprobleme zu kümmern.

WDR: Konferenzen wie in Castrop-Rauxel sind nicht neu. Manche in der SPD sagen, das sei nur "Placebo-Beteiligung" - viel Gerede ohne Folgen.

SPD-Politiker Schulz (links) und Groschek

Groschek: Die NRWSPD stellt sicher, dass dieser Vorwurf ins Leere greift. Bis zum nächsten Landesparteitag im September 2018 werden wir immer wieder Rechenschaft ablegen, dass die Beteiligung der Basis gelungen ist. Wir haben drei große Aufgaben: den inhaltlichen Markenkern entwickeln, die Kommunalwahl 2020 vorbereiten und neues Personal fördern in einer digitalen Netzpartei.

WDR: Stichwort Personal. Zur Erneuerung gehört auch personelle Erneuerung. Muss man so auch Ihren Verzicht auf eine Kandidatur um den Vizeposten der Bundes-SPD verstehen, oder haben Sie eine Kampfkandidatur gegen Ralf Stegner gescheut?

Groschek: Das hat nichts mit Scheu und Ausweichen zu tun. Wir brauchen eine Verjüngung und mehr Frauen in der Spitze, darum kandidiere ich nicht. Ich habe immer gesagt, dass meine Kandidatur für den Landesvorsitz auch nur eine Übergangslösung ist. Ich bin kein Klammeraffe, der sich an Ämter oder Posten festhält. Und in der Bundes-Spitze wird die NRW-SPD mit Martin Schulz und Schatzmeister Dietmar Nietan gut vertreten sein.

WDR: Andrea Nahles und Olaf Scholz streiten mit Martin Schulz über Für und Wider einer Direktwahl des SPD-Vorsitzenden durch die Mitglieder. Ist Martin Schulz nach der Wahlpleite ein Parteivorsitzender auf Abruf?

Groschek: Die NRW-SPD steht voll und ganz hinter unserem Vorsitzenden - da gibt es keinen Zweifel. Ich persönlich finde auch den Vorschlag von Martin Schulz gut, dass die Mitglieder die Parteispitzen direkt wählen sollen. Basis statt Basta ist heute gefragt. Wir können keine Mitgliederpartei sein, wenn wir nur Karteileichen verwalten.