Neue SPD-Stammkneipe: Zum Wohle des Volkes

Groschek und Gabriel

Rauchverbot? "Wat soll denn sowat"?

Der SPD-Landeschef hat die Kneipe vor kurzem besucht - unangemeldet, ohne Begleitung von Journalisten. "Der Herr Groschek hat einen sehr guten Eindruck hier hinterlassen" , berichtet Wirtin Margarete. "Der Groschek war da. Und der Sänger Gunter Gabriel war ja auch schon mal hier" , sagt ein Kneipengast.

Nach Angaben der SPD will Groschek auch wieder kommen - und mit den Gästen im Gespräch bleiben. Es ist eine Geste. Die SPD will wieder stärker mit traditionellen Stammwählern reden.

Das mit "den Ausländern"

Die Kneipengäste vermissen "glaubwürdige" Politiker

Groscheks Rückeroberungs-Pläne stehen aber offenbar noch am Anfang. Wenn man mit den Pilstrinkern am Tresen spricht, ist die Beschwerdeliste in Richtung SPD lang: Das Rauchverbot in den Kneipen missfällt den allermeisten hier: "Wat soll denn sowat? Kneipe und Rauchen gehört doch zusammen". Und dann wäre das mit "den Ausländern" . Die Flüchtlingspolitik der letzten Jahre ist extrem unpopulär in dieser Pinte.

Mehrere Gäste beschweren sich über junge Ausländer im Stadtteil, die ihnen gegenüber frech und dreist aufträten. "Und wenn man denen was sagt, kommt als Antwort: Du Nazi!" Junge Zuwanderer veranstalteten mit dicken Autos regelmäßig laute Rennen auf den Straßen im Viertel.

Proteststimme für die "AVD"

Ein 71-Jähriger, der trotz seines Rentenalters nebenbei weiter als Fliesenleger arbeitet, sitzt vor der Kneipe. Seine Hände sind noch staubig von der Maloche. "Ich muss weiter arbeiten, weil die Rente nicht reicht." Er erzählt von dem vielen Müll auf dem Marktplatz nebenan und den Ratten. Die Stadt habe den stinkenden Abfall erst abgeholt, als es massive Beschwerden gab. Bei der Landtagswahl habe er "AVD" gewählt, sagt er - "aus Protest". Ein Sitznachbar korrigiert leise: "AfD" .

Torsten arbeitet als Hausmeister bei einem großen Unternehmen in Duisburg. Der Mittfünfziger erzählt, dass in seinem Betrieb jetzt Flüchtlinge ausgebildet werden. "Das sind alles Asylanten, Syrer. Und die sind sehr fleißig. Da können sich die deutschen Azubis noch was abgucken."

Sehnsucht nach Helmut Schmidt

"Glaubwürdige Politiker" wünschen sich die Gäste, die draußen vor der Kneipe zusammensitzen. "So wie früher Helmut Schmidt" , sagt einer. Allgemeines Kopfnicken. Michael Groschek kennen die meisten hier gar nicht. Aber sie finden es gut, dass ein Politiker jetzt regelmäßig mit ihnen diskutieren will. Ein Rentner nippt an seinem Glas und sagt: "Der Groschek soll ruhig wiederkommen."

Stand: 23.07.2017, 06:00