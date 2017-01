Sozialer Wohnungsbau boomt in NRW

Bedarf der kommenden Jahre

Das Bauministerium schätzt, dass es bis zum Jahr 2020 jedes Jahr einen Bedarf an rund 80.000 neuen Wohnungen gebe, davon 10.000 neue Sozialwohnungen. Der Minister appellierte an Investoren, sich von dem Bild zu verabschieden, dass sozialer Wohnungsbau etwas für Randgruppen sei: "In Düsseldorf und Köln ist jeder zweite Einwohner berechtigt."

Mieterbund: Zuwachs reicht nicht aus

Beim Mieterbund NRW sind die Reaktionen auf die Zahlen gespalten. " Es ist positiv, dass die Förderkonditionen inzwischen für Investoren attraktiver geworden sind ", sagt Geschäftsführerin Silke Gottschalk. Aber das dürfe nicht darüber hinwegtäuschen, dass jedes Jahr die Sozialbindung für Tausende Wohnungen auslaufe. Vor allem in Städten wie Köln oder Düsseldorf werde ein Großteil der Berechtigten auch in Zukunft keine große Chance haben, eine der begehrten Wohnungen zu bekommen. " Wir bleiben daher bei unserer Forderung: längere Bindungsfristen und mehr unbefristete Angebote. "

Groschek: "Ordnungsrecht ist Beiwerk"

Der Bauminister fordert derweil, den Wohnungsbau auch bürokratisch zu vereinfachen: "Die Bagger müssen rollen, das Ordnungsrecht ist Beiwerk." Damit wehrt er sich gegen zu hohe Auflagen beim Bau neuer Wohnungen. Konkrete Maßnahmen nannte Groschek nicht. Stattdessen verwies er bei der Pressekonferenz an Alexander Rychter, Direktor des Verbands der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft. Der kritisierte - wohl ganz im Sinne des neben ihm nickenden Ministers - die energetischen Auflagen und die Verschärfung der Energieeinsparverordnung.

Bereits im Sommer 2016 hatte Groschek die "durchgrünte Gesellschaft" kritisiert, in der unter anderem der Naturschutz Bauvorhaben behindere.

Stand: 16.01.2017, 13:08