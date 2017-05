30 Prozent weniger Einbrüche in NRW

In NRW hat es in den ersten drei Monaten 2017 deutlich weniger Einbrüche gegeben als im gleichen Zeitraum 2016. Wie das Innenministerium am Dienstag (02.05.2017) in Düsseldorf bekanntgab, sank die Zahl um mehr als 30 Prozent.