Innenminister Jäger: Gute Polizeiarbeit – schlechter Tweet

Die Linke: "Inakzeptabler Tweet"

Über Twitter hatte die Kölner Polizei am Silvesterabend gemeldet, dass am Hauptbahnhof " mehrere Hundert Nafris überprüft " würden. Die Linke in NRW hatte das als erste kritisiert: " Der Tweet der Polizei ist inakzeptabel ", meldete deren Landessprecherin Özlem Alev Demirel bereits am Sonntag (01.01.2017).

Außerdem, sagte sie, wäre es " Aufgabe des Innenministers und der Polizei gewesen, ein Sicherheitskonzept zu entwickeln, das Menschen nicht aufgrund ihrer Haar- und Hautfarbe diskriminiert ".

Grüne sprechen von Herabwürdigung