Silvester 2017 in Köln mit noch mehr Beamten?

Wagen Sie einen Ausblick: Wie wird Silvester 2017 aus polizeilicher Sicht?

Taschenkontrollen vor dem Kölner Dom

Thust: Ich finde es zwar deprimierend, dass ein Ereignis wie Silvester heute so intensiv "begleitet" werden muss. Aber wir müssen uns wohl leider daran gewöhnen. In einem Jahr wird es einen Polizeieinsatz geben, der mindestens genau so aufwendig sein wird. Möglicherweise kommen wir bei der Analyse auch zu dem Schluss, dass die Kräfte diesmal nur gerade so ausgereicht haben. In diesem Fall müssten wir sogar noch eine Schippe drauflegen. Traurig aber wahr.

Das Interview führte Andreas Poulakos.