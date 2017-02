Bröckelnde Schwimmbäder in NRW

Eine Studie, viele Meinungen: Eine Studie der Universität Wuppertal zum Zustand der Schwimmbäder in Nordrhein-Westfalen sorgte am Dienstag (14.02.2016) im Sportausschuss des NRW-Landtags für Diskussionen. In der Studie steht: Knapp 70 Prozent der Schwimmbäder in Deutschland bekommen von ihren Betreibern die Note "befriedigend" oder besser. Heißt aber auch: Fast jedes dritte Schwimmbad bekommt die Note 4 oder schlechter.

Was tun?

Sportministerin Christina Kampmann (SPD) bewertet die Studienergebnisse als wenig dramatisch und sagt: " Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass die Versorgung mit Schwimmbädern in ausreichendem Maße gewährleistet ist und es kein Bädersterben gibt. " Die Studie befasst sich mit ganz Deutschland, die Ergebnisse seien auf NRW eins zu eins übertragbar.

Bädersterben ja oder nein?

Zahlen einer Studie aus dem Herbst 2016 besagen etwas anderes: 2015 gab es 229 Schwimmbäder weniger in NRW als noch im Jahr 2000. In der aktuellen Studie hatte außerdem jedes achte befragte Schwimmbad angegeben, dass über eine Schließung diskutiert werde.

Info-Veranstaltungen für Kommunen über Zuschüsse