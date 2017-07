Schulministerin hält nichts von Schreiben nach Gehör

NRW -Schulministerin Yvonne Gebauer ( FDP ) will die vieldiskutierte Lese-Lern-Methode "Schreiben nach Hören" auf den Prüfstand stellen. "Das werden wir uns genau ansehen. Ich bin keine Freundin dieser Methode" , sagte sie der "Rheinischen Post" am Mittwoch (26.07.2017). Die Ministerin will die Methode, die an Grundschulen angewendet wird, aber nicht kurzfristig per Erlass untersagen. Zunächst möchte sie Gespräche und Erfahrungen anderer Bundesländer auswerten, sagte ein Ministeriumssprecher.