NRW-Schulministerin meldet weniger offene Lehrerstellen

Nach wie vor fallen zu viele Unterrichtsstunden in NRW aus. Im Interview mit der "Aktuellen Stunde" hat Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Dienstag (07.11.2017) jedoch auf erste Erfolge bei der Besetzung offener Lehrerstellen verwiesen. Noch am 1. August habe man nur 53 Prozent von rund 5.400 neu ausgeschriebenen Stellen an allen Schulformen besetzen können, sagte Gebauer. Inzwischen liege die Quote bei 70 Prozent.