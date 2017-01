Rot-Grün plant die Schuldenbremse "light"

Eigentlich ist die Vorgabe im Grundgesetz eindeutig: Ab 2020 dürfen die Bundesländer keine neuen Schulden mehr machen. Doch es wird wohl anders kommen. Denn das Grundgesetz gestattet es den Ländern, Ausnahmen und Bedingungen festzulegen, unter denen Kredite doch erlaubt sind. In NRW sollten diese Regeln ursprünglich in der Landesverfassung festgeschrieben werden. Die nötige Zwei-Drittel-Mehrheit kam jedoch nicht zustande. Jetzt will Rot-Grün die Schuldenbremse in einem einfachen Gesetz verankern - und legt dabei den Ermessens-Spielraum besonders großzügig aus.

Das Gegenteil einer wirksamen Schuldenbremse