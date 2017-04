Bottrop: Schüsse auf das Parteibüro der Linkspartei

Mitarbeiter der Linkspartei entdeckten an dem Gebäude ihres Büros, dass Rollladen und eine Fensterscheibe durchschossen worden sind und alarmierten daraufhin die Polizei. Verletzt wurde niemand, da keiner im Parteibüro war, als der Schuss fiel.

Am Mittwoch (26.04.2017) haben Kriminalbeamte das Parteibüro dann durchsucht und ein Projektil gefunden. Wann genau die Schüsse abgegeben wurden, ist unklar. Die Linkspartei vermutet, dass es sich um einen politisch motivierten Angriff handeln könnte. Deswegen wird der Staatsschutz die Ermittlungen aufnehmen.

Weitere mögliche Anschläge auf Politiker