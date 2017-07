Projekt gegen Radikalisierung im Gefängnis stockt

Doch ganz so schnell wurde aus der rot-grünen Ankündigung nichts. Anfang Mai, also kurz vor der Landtagswahl, teilte ein Sprecher des Ministeriums auf WDR -Anfrage mit, die Räume für das Justizzentrum stünden in Essen bereit. Mit der Auswahl des neuen Leiters der Forschungsstelle sollten die Räume bezogen werden - vielleicht im Juni.

"Die Stelle des Leiters ist ausgeschrieben worden. Das Besetzungsverfahren steht kurz vor dem Abschluss. Für die Stelle des Leiters haben sich mehrere ‎qualifizierte Personen beworben. Es sind aber bis dato noch nicht alle Vorstellungsgespräche abgeschlossen" , so der Kutschaty-Sprecher. Erste Mitarbeiter seien aber bereits eingestellt.

Würgte Regierungswechsel das Projekt ab?

Dann kam die Wahl. Etwas überraschend fand sich die SPD in der Opposition wieder. Thomas Kutschaty war plötzlich Ex-Minister - und damit nicht mehr für das Vorhaben in seiner Heimatstadt zuständig. In den Wochen des Machtwechsels spielte das Thema Kompetenzzentrum in Essen keine Rolle mehr.

"In Kürze" dem Thema annehmen

Der neue NRW-Justizminister Peter Biesenbach (CDU)

Aber was macht die neue Regierung nun mit dem Zentrum "Justiz und kulturelle Vielfalt" - so der rot-grüne Arbeitstitel? Legt sie das Projekt auf Eis oder wird das Konzept geändert? Ein Sprecher des neuen Justizministers Peter Biesenbach ( CDU ) erklärte auf WDR-Anfrage: "Ich bitte höflich um Nachsicht, dass es bei diesem Thema keinen neuen Sachstand gibt. Die neue Landesregierung wird sich in Kürze dem Thema annehmen."

Vom kleinen Koalitionspartner FDP war keine Stellungnahme zu bekommen. Im schwarz-gelben Koalitionsvertrag heißt es allgemein: "In unseren Justizvollzugsanstalten dürfen religiöser Hass und Radikalisierung keinen Platz haben. Daher werden wir die Prävention und Bekämpfung politischer und religiös extremistischer Bestrebungen von Gefangenen im Justizvollzug intensivieren."

Grüne fordern zügige Entscheidungen

Grünen-Abgeordnete Verena Schäffer

Die Grünen fordern jetzt von Schwarz-Gelb, das Kompetenzzentrum als wichtigen Baustein bei der Bekämpfung des gewaltbereiten Salafismus wieder anzugehen. Das Präventionsprojekt laufe seit Anfang 2016 erfolgreich mit zwei Islamwissenschaftlern, die Ansprechpartner für Gefangene und Beschäftigte im Justizvollzug seien, sagte die Grünen-Justizexpertin Verena Schäffer. Gerade im Strafvollzug gebe es eine höhere Anfälligkeit für Radikalisierung.

Video starten, abbrechen mit Escape Radikalisierung in Haft | WDR aktuell | 21.02.2017 | 03:11 Min. | Verfügbar bis 21.02.2018 | WDR

Stand: 25.07.2017, 06:30