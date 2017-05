Zahl der Rocker in NRW stagniert auf hohem Niveau

LKA: "Keine Explosion der Zahlen"

Nicht alle Gangs sind mit dem Motorrad unterwegs

Das LKA bewertet die Zahlen ganz anders: Dank intensiverer polizeilicher Bemühungen würden mehr Rocker identifiziert. Außerdem würden manche Gangs durch die Berichterstattung in den Medien mehr Zulauf bekommen, so Abteilungsleiter Thomas Jungbluth. " Es gibt mehr Rocker als im Jahr 2000 ", so Jungbluth weiter, " aber man kann nicht von einer Explosion der Zahlen sprechen." Die Zunahme sei auch darauf zurückzuführen, dass die "Freeway Riders" neu in die Lageberichte aufgenommen wurden, weil sie die Auseinandersetzung mit anderen Gruppierungen gesucht hätten.

Offizielles Lagebild im Sommer

Der LKA-Abteilungsleiter sieht NRW, anders als der "Spiegel", als positives Beispiel für den Umgang mit Rockern. Offiziell veröffentlicht werden die Zahlen vermutlich im Sommer 2017 - zusammen mit den Lageberichten zur Wirtschafts- oder Cyberkriminalität. Die einzelnen Berichte zur organisierten Kriminalität, die in ein Lagebild einfließen, werden zur Zeit abgestimmt.