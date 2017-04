Roboter in der Arbeitswelt: Chance oder Bedrohung?

Gewerkschaft: NRW kann profitieren

Es trifft also alle Berufsgruppen. Und die Gewerkschaften - wie denken sie über die neuen Entwicklungen? Knut Giesler von der IG Metall meint, wenn NRW sich jetzt richtig aufstellt, wird das Bundesland davon profitieren: "Ich glaube nicht, dass der Roboter den Menschen ersetzt, weil am Ende ist jeder Programmieraufwand extrem aufwendig und der Mensch ist immer noch der flexibelste Anteil in solch einer Produktion."

Genau darum gehe es: "Diesen flexiblen Anteil in der Produktion, die dieser Mensch ist, als Stärke zu nutzen - in Verbindung mit der Digitalisierung. Dass wir gemeinsam damit die Produkte und die Prozess herstellen können, die auch in einem Hochlohnland, wie wir es sind und wie unsere Industrie auch ist, genau den Vorteil bringt um wirtschaftliche Arbeitsplätze und Produkte zu haben."

Netzwerk in OWL

Nordrhein-Westfalen steht vor weiteren Herausforderungen. Strukturwandel, demografischer Wandel und jetzt Digitalisierung und Automatisierung. Wie stellt sich NRW auf die neuen Entwicklungen ein? Wolfgang Marquardt arbeitet für ein Netzwerk in der Region OWL , für die OstWestfalenLippe GmbH : Das ist ein Zusammenschluss von rund 180 Unternehmen, Hochschulen und Forschungseinrichtungen, der die Industrie beim technischen Wandel berät.