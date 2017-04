Remmel will Milliarden-Fonds von Verursachern des Abgasskandals

Andernfalls seien Fahrverbote für Dieselfahrzeuge in allen großen Städten auch in NRW nicht mehr zu verhindern, sagte Johannes Remmel (Grüne) am Mittwoch (19.04.2017) in Düsseldorf. "Wir sind in einer höchst zugespitzten, dramatischen Situation." Wenn nicht schnell gehandelt werde, gebe es keine Alternatvie als Diesel-Fahrverbote in Städten.