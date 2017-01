Bis zu 1.000 "Reichsbürger" leben in NRW

Es sind alarmierende Zahlen. Vor wenigen Jahren noch mehr oder weniger unbekannt, steigt die Zahl der hierzulande lebenden sogenannten Reichsbürger derzeit stark an. Bundesweit sind es laut dem Bundesamt für Verfassungsschutz rund 10.000.

"Sie als Verrückte zu verharmlosen, wäre falsch" , sagte ein Ministeriumssprecher am Mittwoch (25.01.2017) in Düsseldorf. Immer wieder beschlagnahmen Einsatzkräfte bei Reichsbürgern Waffen, teilweise sogar regelrechte Arsenale: In Solingen hatten zwei "Reichsbürger" als Sportschützen zwölf Gewehre zum Teil mit Zielfernrohr, neun Pistolen, drei Luftdruckwaffen und eine halb-automatische Schusswaffe gehortet. Außerdem stellte die Polizei im November mehr als 20.000 Schuss Munition bei ihnen sicher.

"Sammelbecken für Verschwörungstheoretiker"

Es scheine bei den "Reichsbürgern" eine "Affinität zu Waffen " zu geben, sagte der Ministeriumssprecher. Die Behörden versuchten, ihnen - falls vorhanden - die Waffenbesitzkarte zu entziehen. "Wir wollen natürlich nicht, dass erklärte Staatsfeinde Waffen besitzen können" , so der Sprecher.