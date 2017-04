NRW-AfD: Kritiker nennt Rückzug Petrys souverän

Frauke Petry ist mit dem NRW-Landesvorsitzenden Marcus Pretzell verheiratet. Kritiker wie Renner werfen dem Paar vor, die AfD dominieren zu wollen. Pretzell nahm am Abend in der WDR-Fernsehsendung "Aktuelle Stunde" Stellung. Er widersprach dem Eindruck, Petrys Schritt könne im nordrhein-westfälischen Wahlkampf stören. "Der Rückzug schwächt uns in Nordrhein-Westfalen überhaupt nicht" , sagte Pretzell. Die NRW-AfD habe den von Petry eingeforderten realpolitischen Kurs schon vor langer Zeit eingeschlagen. Wer nun die AfD in den Bundestagswahlkampf führen solle, müsse der Parteitag am Wochenende entscheiden.

Stand: 19.04.2017, 19:03