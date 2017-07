Weniger Verspätungen bei NRW-Regionalzügen

Die Nahverkehrszüge sind in NRW im vergangenen Jahr insgesamt pünktlicher gefahren. Auf einzelnen Regionalexpress-(RE)-Linien gibt es aber nach wie vor erhebliche Verspätungen, wie aus dem neuen Qualitätsbericht für den Schienen-Nahverkehr hervorgeht. Erstellt wurde der Bericht vom Kompetenzcenter Integraler Taktfahrplan (KCITF) in Bielefeld.

Drastisch zugenommen haben demnach Ausfälle von Zügen wegen fehlender Lokführer. Mit einer Pünktlichkeitsquote von 84 Prozent seien die RE-Linien 2016 so zuverlässig gewesen wie zuletzt 2012, heißt es in dem Bericht. Im Jahr 2015 hatte diese Quote nur 79,2 Prozent betragen. Als pünktlich wird in dem Bericht ein Zug gewertet, wenn er weniger als vier Minuten nach der im Fahrplan angegeben Ankunftszeit einen Bahnhof erreicht.

Verspätungen in Ruhrgebiet und Rheinland

RE1 in Dortmund

Schlusslichter bei der Pünktlichkeit sind die Linien RE1 und RE5, die auf viel befahrenen Strecken durch das Ruhrgebiet und das Rheinland verkehren. Beim RE1 betrug die Pünktlichkeitsquote für die Gesamtlinie 73,1 Prozent - an einzelnen Bahnhöfen lag sie aber noch deutlich darunter. So war in Essen nur gut jeder zweite Zug in Richtung Paderborn pünktlich. Beim RE5 nach Koblenz erreichten sogar nur 42 Prozent der Züge pünktlich den Bahnhof Bonn-Bad Godesberg.

Gründe für die Verspätungen sind dem Bericht zufolge unter anderem außerplanmäßige Überholungen durch Züge des Fernverkehrs sowie häufige Türstörungen. Beim RE6 (Minden - Düsseldorf) hätten dagegen der Einsatz neuer Loks und die "Sensibilisierung der Mitarbeiter der DB für die angespannte Pünktlichkeit der Linie" zu deutlichen Verbesserungen geführt.

S-Bahnen am pünktlichsten

Mit einer Pünktlichkeitsquote von 91,6 Prozent sind die S-Bahnen die pünktlichsten Züge im NRW-Verkehrsnetz. Dort ist die Pünktlichkeit wegen Bauarbeiten in Köln und Düsseldorf im Jahresvergleich allerdings um zwei Punkte gesunken.

Als "das drängendste Problem 2016" bezeichnet der Bericht den Personalmangel bei den Konkurrenten der Deutschen Bahn. Bei ihnen hätten hohe Krankenstände, Personalengpässe in den Ferien und eine unzureichende Kapazitätsreserve dazu geführt, "dass Fahrten ungeplant teilweise über einen längeren Zeitraum ausgefallen sind".

80 Bahnhöfe "nicht mehr akzeptabel"

In dem Bericht wird auch der Zustand der Bahnhöfe und Haltepunkte bewertet. Bei 80 der insgesamt 770 Stationen wird das Erscheinungsbild als "nicht mehr akzeptabel" eingestuft, weitere 228 als "noch akzeptabel". Bewertet wurden dabei die Sauberkeit von Bahnsteigen und Zugängen, nicht entfernte Graffiti und die Funktionalität der Stationen.

Stand: 26.07.2017, 07:49