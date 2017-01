NRW erweitert das Präventionsprojekt " Kein Kind zurücklassen "

Das Präventionsprogramm " Kein Kind zurücklassen " wird um 22 Kommunen vergrößert, wie das NRW -Familienministerium in Düsseldorf am Donnerstag (12.01.2017) mitteilte. An der Landesinitiative beteiligen sich damit ab sofort insgesamt 40 Kommunen.