Polizeigewerkschaft fordert mehr Plätze für Abschiebehaft

Die Gewerkschaft der Polizei ( GdP ) fordert mehr Haftplätze für ausreisepflichtige Flüchtlinge in NRW . Die vorhandenen Kapazitäten würden zu dramatischen Engpässen führen, sagte GdP-Landesvorsitzender Arnold Plickert der "Rheinischen Post" am Freitag (06.01.2017).

Genug Plätze - aber kein Recht zur Inhaftierung

" Es sind ausreichend Plätze vorhanden ", sagt dagegen Oliver Moritz, Sprecher im NRW-Innenministerium: In der Abschiebehaftanstalt Büren seien von insgesamt 100 Plätzen derzeit etwa 60 belegt. In dem Gefängnis könne jederzeit Platz für mehr Häftlinge geschaffen werden, so der Sprecher.

Allerdings erlaube das Gesetz Abschiebungshaft nur in den seltensten Fällen - nämlich nur dann, wenn die Abschiebung " ohne die Inhaftnahme wesentlich erschwert oder vereitelt würde" . Außerdem: Wenn die Ausreise nicht innerhalb von drei Monaten durchführbar ist, verbietet das Gesetz eine Gefängnishaft.

Mehr Abschiebungen erst, wenn Maghreb-Staaten mitmachen

Wenn die Maghreb-Staaten als sichere Herkunftsländer eingestuft werden sollten, werde sich der Bedarf an Plätzen in Abschiebehaft deutlich erhöhen, hatte Polizeigewerkschafter Plickert weiter gesagt.

Auch dem widerspricht Moritz: Da sich die Maghreb-Staaten bisher unkooperativ bei der Rücknahme von Flüchtlingen zeigen, dauere es meist mehr als sechs Monate, bis ein Asylbewerber dorthin abgeschoben werden kann. Dadurch falle eine Inhaftnahme aus. Lediglich die Asylverfahren würden durch eine solche Einstufung beschleunigt, sagt Moritz.



5.000 Abschiebungen aus NRW in 2016

Zum Stichtag 30.11.2016 hatten laut Innenministerium von 61.000 Ausreisepflichtigen in NRW 46.000 eine Duldung. Rund 5.000 abgelehnte Asylbewerber wurden 2016 aus NRW abgeschoben.