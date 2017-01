NRW-Polizisten sind Überstunden-Millionäre

Überstunden können oft nicht abgefeiert werden

Überstunden, die Polizisten in NRW angehäuft haben, "verfallen" normalerweise nach drei Jahren. In dieser Zeit müssen diese abgefeiert oder ausgezahlt werden. Das Problem laut GdP: Angesichts der hohen Einsatzbelastung könnten Überstunden oft gar nicht abgefeiert werden. Die Auszahlungsvariante habe aber oft steuerliche Nachteile. " Außerdem lässt sich Gesundheit nicht auszahlen ", so GdP-Sprecher mit Verweis auf die oft psychisch und physisch anstrengende Polizeiarbeit.

Gewerkschaft: Zahl der Neueinstellungen reicht nicht aus

Als kurzfristige Lösung hat das Land die "Verfallfrist" für Überstunden, die vor 2015 angefallen sind, von drei auf fünf Jahre erhöht. Auch die gestiegene Arbeitsbelastung und die erweiterten Aufgaben habe man im Innenministerium im Blick, so ein Sprecher. Ab diesem Jahr sollen in NRW jährlich 2.000 neue Polizisten eingestellt werden - das sind fünf Prozent des aktuellen Personalbestands von 40.000. Für die GdP reicht das aber lange nicht aus. Die Zahl der Neueinstellungen genüge allenfalls, um Abbrecherzahlen, Pensionierungen und sonstige Beendigungen der Dienstverhältnisse auszugleichen. Die Gewerkschaft geht davon aus, dass die Zahl der Polizisten in NRW im Jahr 2017 sogar um 20 Stellen sinkt.

Stand: 31.01.2017, 11:42