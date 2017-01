Neues Gutachten zu PCB im Grubenwasser

Wirtschafts- und Umweltministerium hatten gemeinsam ein Gutachten in Auftrag gegeben, das in Teilen am Freitag (13.01.2017) veröffentlicht wurde. Darin wurden zwei mögliche Gefahrenquellen untersucht: einmal Sondermüll, mit dem vor allem in den achtziger Jahren Bruchhohlräume in Steinkohlewerken verfüllt wurden, dann PCB, das untertage als Schmiermittel für Maschinen verwendet wurde.