Paradise Papers Thema im NRW-Landtag

Landesregierung will den Datensatz

Patrick Opdenhövel (links)

Staatssekretär Patrick Opdenhövel (CDU) bekräftigte das Angebot von NRW-Finanzminister Lutz Lienenkämper (CDU), bei der Auswertung der Daten zu helfen. "Es ist sehr bedauerlich und für mich auch schwer nachvollziehbar" , so Openhövel, warum die Daten von den Journalisten nicht weitergegeben werden. Er kündigte an, die Landesregierung werde "alle rechtlich einwandfreien Mittel ausschöpfen, um an die Daten zu kommen."

Erklärung der SZ: Quellenschutz verbietet Herausgabe

Die Süddeutsche Zeitung, die in Besitz der Daten ist und sie mit WDR, NDR und dem internationalen Rechercheverbund ICIJ teilte, erklärte dazu: "Die Süddeutsche Zeitung wird die Originaldokumente und -daten nicht der Allgemeinheit und auch nicht den Strafverfolgungsbehörden zur Verfügung stellen. Allein schon aus Gründen des Quellenschutzes wäre dies nicht möglich. " 2017 sei in den USA die Identität einer Whistleblowerin aufgedeckt worden, weil ein US -Journalist eines ihrer Papiere nach außen gegeben habe.