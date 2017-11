Worum geht es?

Die beiden Islam-Dachorganisationen Zentralrat der Muslime und der Islamrat klagen gegen das Land NRW . Sie verlangen vom Land NRW die Einführung von islamischem Religionsunterricht ( IRU ) als unbefristetes Schulfach an öffentlichen Schulen und wollen diesen wesentlich gestalten.

Im Kern geht es bei dem Prozess auch um die Frage, ob die klagenden Islamverbände als Religionsgemeinschaft anerkannt werden. Das würde ihnen wesentlichen Einfluss auf den islamischen Religionsunterricht sichern. Das OVG Münster verhandelt den Fall am Donnerstag (09.11.2017).

Welche Folgen hätte das Urteil?

Bekommen die Kläger Recht, hätte das weitreichende Folgen. " Wenn die Kläger gewinnen, dann käme am Ende ein anderer islamischer Religionsunterricht heraus als der, den wir jetzt haben. " So die Einschätzung von OVG -Sprecherin Gudrun Dahme.

Sie geht davon aus, dass der Religionsunterricht " dann nach den Grundsätzen der Kläger " erteilt werden müsste. Das würde den Einfluss und das Mitspracherecht vom Land im Vergleich zum aktuell erteilten IRU einschränken.

Was ist mit dem aktuellen Islam-Unterricht in NRW?

Seit 2012 wurde in NRW schrittweise islamischer Religionsunterricht eingeführt: Er wird in deutscher Sprache von in Deutschland ausgebildeten Lehrern unterrichtet und steht unter deutscher Schulaufsicht. Bis jetzt gibt es an 234 Schulen in NRW islamischen Religionsunterricht (IRU). Dort werden knapp 20.000 islamische Mädchen und Jungen unterrichtet.

Aber Angebot ist bis Sommer 2019 befristet. Was danach kommt, ist offen. NRW hatte als erstes Bundesland ein derartiges Schulfach eingeführt, weitere Bundesländer folgten.

Im aktuellen Unterricht erarbeitet das Schulministerium Lehrpläne, denen ein Beirat zustimmen muss. Der Islam-Beirat setzt sich aus acht theologisch, religionspädagogisch oder islamwissenschaftlich qualifizierten Vertretern zusammen.

Vier werden von den islamischen Organisationen in NRW und vier vom Schulministerium im Einvernehmen mit dem Koordinationsrat der Muslime (KRM) berufen.

Warum ist der derzeitige IRU befristet?

Das Beiratsmodell wurde 2012 von der damaligen rot-grünen Landesregierung als zeitlich befristete Lösung eingeführt, weil es keine islamische Organisation gibt, die die rechtlichen Merkmale einer Religionsgemeinschaft erfüllte. Daran hat sich bis heute nichts geändert.

Im Beirat des IRU ist es in der Vergangenheit mehrfach zu Konflikten gekommen: So wurde Ende 2016 ein Beirats-Mitglied vom Ministerium abberufen. Grund waren seine Äußerungen in sozialen Netzwerken.

Und nach dem Bekanntwerden von Spitzel-Vorwürfen gegen die DITIB lässt diese Organisation ihren Sitz im Beirat ruhen.

Aiman Mazyek, Vorsitzender des Zentralrats der Muslime, ist der Meinung, dass sich die Zusammenarbeit im Beirat bewährt hat.