Ungeklärte Fragen im Fall Amri

Warum wurde Amri nicht schneller abgeschoben?

Gemeldet war Amri im Kreis Kleve. Am 11. Juni 2016 war die Ablehnung seines Asylantrags gültig. Die Zentrale Ausländerbehörde Köln stellte erst am 25. August einen Antrag auf Passersatzpapiere beim tunesischen Generalkonsulat in Bonn, um die Abschiebung in die Wege zu leiten.

Terroranschlag in Berlin

Über eine weitere Ungereimtheit berichtete bereits am Sonntag (15.01.2017) das WDR-Politmagazin Westpol: Interpol Tunis hatte dem BKA bereits am 21. Oktober bestätigt, dass es sich bei Amri zweifelsfrei um einen tunesischen Staatsbürger handelt. Doch die NRW-Behörden verzichteten darauf, das Verfahren durch Einschaltung des Bundesinnenministeriums zu beschleunigen. So traf der für die Abschiebung nötige Passersatz erst am 21. Dezember aus Tunesien ein - zwei Tage nach dem Terroranschlag mit zwölf Toten.

Wieso kam Amri so schnell aus dem Gefängnis?

Kurzzeitig saß Amri im Gefängnis. Am 30. Juli 2016 um 21.16 Uhr kam er in die JVA Ravensburg (Baden-Württemberg), nachdem er in einem Fernreisebus mit falschen Papieren erwischt worden war. Doch schon knapp zwei Tage später, am 1. August 2016 um 17.30 Uhr wurde Amri wieder entlassen. Das NRW-Innenministerium hat bereits eingeräumt, dass es Ende Juli/Anfang August mit der Ausländerbehörde in Kleve Rücksprache hielt. Es habe aber "keine Anweisung" nach Kleve gegeben, in Ravensburg auf die Freilassung Amris zu drängen, so das Ministerium.

Bundespolizisten nahmen Amri fest

Der Kreis Kleve hingegen bezeichnet die Intervention zur Freilassung Amris in Ravensburg auf WDR-Anfrage schriftlich als "Erfüllung nach Weisung" . Hat das Ministerium Druck auf die untergeordnete Kommunalbehörde ausgeübt? Fakt ist: Erneut war die Siko im Innenministerium mit der Entscheidung befasst. Mehrere Nachfragen des WDR - zum Beispiel, ob das Ministerbüro von dem Vorgang Kenntnis erhalten hat - beantwortete das NRW-Innenministerium nicht.

Warum wurde nicht zumindest versucht, beim Amtsgericht Ravensburg Abschiebehaft zu erwirken? Laut Ministerium hätte dies wegen fehlender Passpapiere "keine Aussicht auf Erfolg" gehabt. Der Direktor des Ravensburger Amtsgerichts Matthias Grewe sagte dagegen zu Westpol, man hätte Amri länger festhalten können - wenn damals all das bekannt gewesen wäre, was die NRW-Behörden bereits wussten. So aber fehlten den Ravensburgern Informationen über Amris zahlreiche falsche Identitäten sowie sein Gefahrenpotenzial.

Wo war Amris Lebensmittelpunkt?