Sonntagsfrage Landtagswahl: Wenn an diesem Sonntag in Nordrhein-Westfalen ein Landtag gewählt würde, könnten CDU (33 Prozent) und FDP (13) ihr Ergebnis von der Landtagswahl im Mai ungefähr halten. Dennoch hätte Schwarz-Gelb aktuell keine Regierungsmehrheit, weil jetzt 6 statt 5 Parteien im Landtag vertreten wären. Die LINKE, die im Mai noch knapp an der Fünfprozenthürde scheiterte, käme jetzt auf 6 Prozent der Stimmen. Die SPD erreicht aktuell 30 Prozent, die AfD 8 und die Grünen 6.

Sendehinweis: Westpol | Heute, 19.30 - 20.00 Uhr | WDR