NRW-Kabinett will Haushalt 2018 ohne neue Schulden

In der gesamten fünfjährigen Wahlperiode sollen keine neuen Kredite mehr aufgenommen werden. Dies will das Kabinett in einer mittelfristigen Finanzplanung festlegen. Seit 1973 hat NRW einen Gesamtschuldenstand von 144 Milliarden Euro angehäuft - den höchsten Schuldenberg aller Bundesländer.

Erste Haushaltseckpunkte hatte Laschet bereits vor zwei Wochen vorgestellt. Trotz der versprochenen Ausgabendisziplin will die schwarz-gelbe Regierung in einige Bereiche zusätzlich investieren: vor allem in Kinder und Bildung, Innere Sicherheit, Verkehr, Digitalisierung und Kultur.

Es soll aber auch ein dreistelliger Millionenbetrag eingespart werden - etwa durch Abspecken nicht ausgeschöpfter Förderprogramme.