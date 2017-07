Knapp 2,5 Millionen: Ausländerzahl in NRW auf Rekordhöhe

Die Zahl der in NRW lebenden Ausländer ist auf einen Rekordwert geklettert. Nach Angaben des Ausländerzentralregisters lebten Ende vergangenen Jahres 2.512.900 Einwohner mit ausländischer Staatsangehörigkeit in NRW. Wie das Landesamt Information und Technik (IT.NRW) am Freitag (14.07.2017) mitteilte, entspricht das einer Steigerung von 10,7 Prozent im Vergleich zu 2015.

Köln als Wohnort ist besonders gefragt bei Nicht-Deutschen: Fast jeder elfte Ausländer in NRW wohnte Ende 2016 in der Millionenstadt am Rhein.

Türkei stellt das Gros der Ausländer

Die meisten Menschen davon stammen aus der Türkei (501.000), gefolgt von Personen mit polnischer Staatsangehörigkeit (210.500). Die höchsten Anteil bei asiatischen Staatsangehörigen hatten Ende 2016 Menschen mit syrischem (174.000) und irakischem (72.600) Pass, die meisten Afrikaner kamen aus Marokko (38.600).

Die meisten kommen aus Europa

Differenziert nach Kontinenten besaßen 1.790.200 Ausländer eine europäische, wozu IT.NRW auch die Türken zählt, 516.100 eine asiatische, 143.900 eine afrikanische und 39.800 eine amerikanische Staatsangehörigkeit - aus Australien und Ozeanien kamen 2.700 Menschen nach NRW.