Sie sei angetreten, " Gutes zu bewahren und notwendige Veränderungen herbeizuführen ", sagte Schulministerin Yvonne Gebauer ( FDP ) am Freitag (25.08.2017) zum Auftakt des neuen Schuljahres in Düsseldorf. Die rot-grüne Vorgängerregierung habe ihr " große und völlig ungelöste Aufgaben" hinterlassen. Dies sind die wichtigsten Punkte, die die neue Ministerin in Angriff nehmen will:

1. Inklusion

Will drängende Probleme lösen: Schulministerin Yvonne Gebauer

Beim Thema Inklusion seien den Schulen die Probleme zuletzt " über den Kopf gewachsen ", stellte Gebauer fest, ein Umsteuern sei dringend notwendig. Eine erste Maßnahme sei die vorübergehende Aussetzung des rot-grünen Beschlusses, die Förderschulen abzuschaffen. Drei der Förderschulen, die 2017 auslaufen sollten, werden nun erstmal weitergeführt: so die Uppenbergschule in Münster und zwei Förderschulen in Duisburg und Köln. Auch im Schuljahr 2017/18 sollen mehrere Förderschulen erhalten bleiben, deren Ende eigentlich beschlossen war.

Ziel sei es, so Gebauer, dass Eltern die freie Wahl haben sollen, ob ihr Kind an die Förder- oder an eine Regelschule geht. Im abgelaufenen Schuljahr profitierten in NRW 126.862 Schüler von Inklusion, weit mehr als ein Drittel davon an Regelschulen.