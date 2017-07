Schwarz-Gelb will Namensänderungen vereinfachen

Regierung will Hürden senken

Namensänderungen sind schon jetzt möglich. In der betreffenden Verwaltungsvorschrift heißt es unter anderem: "Im Anschluß an die Einbürgerung eines Ausländers kann der Familienname geändert werden, wenn dieser die ausländische Herkunft des Namensträgers in besonderem Maße erkennen läßt und der Antragsteller im Interesse der weiteren Eingliederung Wert auf einen unauffälligeren Familiennamen legt. "

Beim Integrationsministerium nachgefragt, warum es überhaupt noch Änderungen braucht, heißt es, dass man die Hürden für eine Namensänderung senken möchte. Noch sei es bei den Behörden allzu häufig Auslegungssache, ob der Name geändert werden könne. Das Verfahren solle erleichtert werden.

" Die konkrete Ausgestaltung des Vorhabens wird allerdings erst noch erfolgen" , sagt Integrationsminister Joachim Stamp ( FDP ). Die Vereinfachung des Namensrechts stelle "kein prioritäres Projekt der NRW-Koalition dar" .

Sozialwissenschaftler Spenlen: "Letztlich eine Germanisierung"

Klaus Spenlen

Für Migranten könne eine Namensänderung durchaus praktische Vorteile bringen, sagt Klaus Spenlen, Sozialwissenschaftler an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. " Wer sich mit einem ausländischen Namen um einen Arbeitsplatz bewirbt, verringert seine Chancen erheblich. " Das hätten mehrere Untersuchungen eindeutig bewiesen, zum Beispiel eine Studie der Uni Duisburg-Essen.

" Trotzdem ist so ein Angebot bedenklich, weil es letztlich auf eine Germanisierung hinausläuft ", sagt Spenlen. "Mit einem qualifizierten Integrationsangebot hat das nichts zu tun." Die Aufgabe der Politik sei es vielmehr, ein gesellschaftliches Klima zu schaffen, in dem niemand wegen seines Namens diskriminiert werde.

Umsetzung nur über Berlin möglich