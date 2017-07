Mehr Mitglieder für CDU und SPD in NRW

Wahljahre sind traditionell die Zeiten, in denen Menschen vermehrt überlegen, sich politisch zu engagieren und in Parteien einzutreten. 2017 ist mit Landtagswahl und Bundestagswahl in NRW schon ein Super-Wahljahr - das spüren auch die beiden großen Volksparteien im Westen an ihren Mitgliederzahlen. Es sind willkommene Zuwächse, denn insgesamt haben sie ein demografisches Problem: Die Parteimitglieder sterben ihnen weg.

CDU: Mitgliederzuwachs dank Landtagswahl

Die NRW- CDU konnte im Mai 2017 erstmals für dieses Jahr ein Mitgliederplus verzeichnen: 525 Eintritten standen nur 173 Austritte und 164 Sterbefälle gegenüber. 27 "sonstige Abgänge" gab es, dahinter verbergen sich Umzüge in andere Bundesländer oder "Karteileichen", die aussortiert werden. Macht im Gesamtsaldo im Mai also ein Plus von 151.

Doch bereits im Juni 2017 traten nur noch knapp 300 Menschen in die NRW-CDU ein, so dass am Ende wieder ein Rückgang der Mitgliederzahl steht. Insgesamt hat die NRW-CDU mit Stand Ende Juni 129.421 Mitglieder.

SPD: Schulz- und Trump-Effekt

Die NRW- SPD erhebt ihre Zahlen nur quartalsweise. Darum kann die Partei keine Aussagen zum Effekt des Landtagswahl-Ergebnisses auf die Mitgliederzahl machen. Den Abwärtstrend der letzten Jahre konnten die Sozialdemokraten aber stoppen. Es gab zahlreiche Neueintritte.

Entscheidend sind hier zwei Faktoren: Die Wahl von Donald Trump zum US -Präsidenten, die bereits im November zu vermehrten Eintritten führten, und der Schulz-Effekt, also die Wahl von Martin Schulz zum Kanzlerkandidaten der SPD. Insgesamt hat die NRW-SPD zur Zeit 110.500 Mitglieder, das sind 2.500 mehr als im Dezember 2016. Zum Vergleich: Im Dezember 2014 lag die Mitgliederzahl noch bei 118.000.

Stand: 25.07.2017, 12:58