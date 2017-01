Viele Mini-Jobber unter Mindestlohn-Niveau

Der Arbeitsvertrag ist oft in Ordnung - die Arbeitszeiten nicht

Laut Studie verdienten im Jahr 2015 immer noch rund 50 Prozent der Mini-Jobber weniger als den damals gültigen Mindestlohn von 8,50 Euro. Im Laufe des Jahres sei der Wert zwar gesunken, habe aber zum Jahresende immer noch bei 44 Prozent gelegen.