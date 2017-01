Politikerin aus Haan neue Vizepräsidentin im Bundestag?

Die CDU/CSU-Fraktion will die Juristin aus Haan als Nachfolgerin des im November verstorbenen Peter Hintze am Dienstag (17.01.2017) nominieren. Die endgültige Entscheidung soll dann am Donnerstag das Plenum treffen. Michaela Noll sitzt seit 2002 für die CDU im Bundestag. Auf sich aufmerksam machte die 57-jährige Juristin und Dolmetscherin, als sie sich in ihrem Wahlkreis nahe Düsseldorf bei der Bundestagswahl 2009 und 2013 gegen den prominenteren SPD -Politiker und Ex-Finanzminister Peer Steinbrück durchsetzte.

Rückzug nach der Wahlniederlage