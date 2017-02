Ortstermin mit Martin Schulz

Dialog mit den Menschen wichtig

Schulz hat im Stuhlkreis unter ihnen Platz genommen. Er beugt sich vor, schaut aufmerksam. Es sei ihm wichtig, jetzt hier und nicht in Berlin zu sein, sagt er. Und dann, als ob er es selbst noch nicht ganz glauben könne: " Ich bin ja auch erst seit ein paar Tagen Kanzlerkandidat. " Für ihn sei der Dialog mit den Menschen wichtig, denn er sehe, dass viele Menschen die Demokratie nicht mehr als absolute Sicherheit empfänden.

" Ich heiße Martin und komme auch aus Aachen ", meldet sich ein junger Mann im blauen Hemd der Falken. Schulz merkt auf - er selbst kommt aus dem Nachbarort Würselen: " Wo wohnste denn in Aachen ?", fragt er im unverkennbaren Singsang der Region.

Dann prasseln die Fragen auf ihn ein: Wie er den " Deal " mit der Türkei zum Umgang mit den Flüchtlingen unterstützen konnte. Und was er davon halte, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel solche Abmachungen auch mit afrikanischen Ländern erreichen wolle.

"Fahr' mal nach Lampedusa!"

"Fünf Minuten Zeit nehmen"

Schulz nickt, lehnt sich zurück, holt tief Luft. " Da müsst ihr euch jetzt fünf Minuten Zeit nehmen ", warnt er, " denn das ist ein komplexes Thema" . Dann beginnt er, den jungen Leuten zu berichten, wie es zu dem "Deal" kam, wonach die Türkei Flüchtlinge aus Syrien bei sich behält und im Gegenzug Visa-Erleichterungen für Türken in Deutschland bekommen soll.

"Wenn du willst, bringe ich dich nach Lampedusa"

Schulz macht das geschickt, Scheu ist ihm nicht anzumerken. Und er gibt seinen Gesprächspartnern offenbar das Gefühl, ernst genommen zu werden. Als er vom Kampf gegen Schlepper berichtet, sagt ein junger Mann, das sei zutiefst " inhuman ".

Schulz sieht ihn quer durch den Stuhlkreis aufmerksam an. " Fahr mal nach Lampedusa und sieh dir an, was da los ist ", antwortet er. Dreimal sei er selbst dort gewesen, " wenn du willst, bring ich dich auch da hin ". Er rate, " nicht mit Schlagworten " an solche Themen heranzugehen. Er selbst, sagt er, sei " ein strammer Linker, aber auch ein strammer Pragmatiker ".

Schulz' vielbeschriebenes Temperament lässt sich erahnen, als ein Jugendlicher fragt, warum Deutschland die Flüchtlingsaufnahme unbedingt auf die EU verteilen wolle und nicht selber noch mehr aufnehme. " Sag mir mal, wie! ", entfährt es Schulz eine Spur zu heftig. " Mit Umverteilung, Reichensteuer? ", schlägt der junge Mann vor. " Wie, Umverteilung ?", ruft Schulz zurück. " Wir müssen schon konkret bleiben ."

Schulz rät zum Mutig sein

Ein Gruppenfoto zum Abschied

Nach eineinhalb Stunden ist die Zeit abgelaufen. " Ich muss leider schon abhauen ", sagt er. Schade sei das, er habe die Diskussion " eigentlich ganz nett und sehr spannend " gefunden. " Steht immer zu eurer Meinung ", ruft er dann noch in die Runde, "d em Mutigen gehört die Welt!" Die Falken wollen noch ein Gruppenbild mit ihm, dann auch noch der Arbeiter-Samariter-Bund. Schulz lächelt routiniert, dann ist er weg.

"Sehr pragmatisch": Hamide Sauer (links)